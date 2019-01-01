المتحدث الرسمي للنصر: البكيرية أفضل من أوراوا ريدز وصيف الهلال في دوري أبطال آسيا

المسؤول البارز في النصر يُقلل من منافس الهلال في دوري أبطال آسيا

أشاد سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر السعودي بفريق البكيرية منافسهم القادم في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الصرامي لم يتوقف عند الإشادة بالفريق الناشط بدوري الدرجة الأولى السعودي، بل استخدمه للتقليل من إنجاز فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا بقوله أن البكيرية أفضل فنيًا من أوراوا ريدز الياباني.

النصر يُطالب الوحدة بـ6 ملايين ريال سعودي

الهلال كان قد تُوج باللقب الآسيوي بعد انتصاره على أوراوا ريدز ذهابًا في الرياض 1-0 وإيابًا في سايتاما اليابانية 2-0، ولم يظهر الفريق الياباني بمستوًى جيد خاصة خلال لقاء الإياب رغم أنه لعبه على ملعبه ووسط جماهيره.

الصرامي حل ضيفًا على برنامج الديوانية في القنوات السعودية الرياضية وقد قال في هذا الصدد "النصر يستعد حاليًا لمواجهة البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين، البكيرية فريق قوي وممتاز وهو ثالث دور الدرجة الأولى وقد نراه في الدوري الممتاز في الموسم القادم".

أَضاف المتحدث الرسمي باسم النصر "أنا أتابع البكيرية وأؤكد أنه فريق يُقدم مستويات كبيرة جدًا، بل فنيًا هو أفضل من أوراوا ريدز".

يُشار لأن النصر خسر مباراته الأخيرة في الدوري السعودي أمام الوحدة بهدف دون رد، وقد جمدت تلك الخسارة رصيده عند 20 نقطة وفوتت عليه فرصة تصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منفردًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي والهلال، وإن كان الأخير لعب مباراة أقل.