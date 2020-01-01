أخبار النصر اليوم | جوليانو يتعنت ومعاقبة لاعب العالمي من لجنة الانضباط

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 16 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ...

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جوليانو يتعنت ويتمسك بشرطه للرحيل عن النصر!

تمسك البرازيلي جوليانو دي باولو؛ لاعب النصر السعودي، بالرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن بالطريقة التي يريدها دون أي حلول أخرى. ( طالع التفاصيل )

تغريم لاعب النصر وتوجيه التحذير له

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عقوبات ضد نادي الاتحاد واللاعب عوض خميس، لعدم تنفيذهما لقرارات غرفة فض المنازعات. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات النصر وترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020، والتي تعود بعد توقف استمر حوالي 6 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. ( طالع التفاصيل )

الصفقات الجديدة وحضور حمدالله الدائم .. 5 عوامل رسمت فوز النصر أمام سباهان

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز النقاط التي أهدت النصر فوزًا هامًا في مشواره بآسيا واستغل تعادل العين الإماراتي مع السد القطري في نفس المجموعة وانفرد بصدارة المجموعة الرابعة. ( طالع التفاصيل )

لاعب هدية من السماء وينقص العالمي شيئًا وحيدًا .. ردود أفعال فوز النصر أمام سباهان

كيف علقت الجماهير على أداء النصر أمام سباهان؟ ( طالع التفاصيل )

لاعب هدية من السماء وينقص العالمي شيئًا وحيدًا .. ردود أفعال فوز النصر أمام سباهان

شاهد أهداف مباراة النصر وسيباهان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين. (طالع التفاصيل)

فيديو: أهداف مباراة النصر وسيباهان في دوري أبطال آسيا 2020

شاهد أهداف مباراة النصر وسيباهان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

تعرف على جدول مباريات وترتيب دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة ومواعيد الأدوار الجديدة بعد عودة البطولة من التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا. ( طالع التفاصيل )

سلمان الفرج والغائبون عن دوري أبطال آسيا بسبب كورونا

نستعرض اللاعبين الغائبين عن دوري أبطال آسيا المقام حاليًا في قطر بسبب إصابتهم بفيروس كورونا. ( طالع التفاصيل )