أخبار النصر اليوم | منح الضوء الأخضر لحمد الله وفيتوريا يحذر لاعبيه

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 ...

المزيد من الفرق

منح الضوء الأخضر لحمد الله

منح الجهاز الطبي للنصر، المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الضوء الأخضر، للمشاركة في تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة السد القطري، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

المهاجم كان قد عانى من كدمة في العضلة الضامة، غاب على إثرها من التدريبات بالأمس، واكتفى بالتواجد في النادي الصحي، لأداء بعض التدريبات الخفيفة.

فيتوريا يحذر لاعبيه

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، حذر لاعبيه من الاعتماد على أسلوب الضغط خلال المباريات الحالية بدوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي طالب لاعبيه بالتراجع إلى منتصف ملعبهم، وعدم الاعتماد على أسلوب الضغط المتقدم خوفًا عليهم من الإصابات العضلية.

كيف ارتفعت القيمة المالية والتسويقية للدوري السعودي خلال آخر 5 سنوات؟

تطور كبير شهده الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الخمس الماضية، ليتربع على قائمة أقوى الدوريات العربية والآسيوية بجدارة، حيث لا يختلف أحد على قوة منافساته. ( طالع التفاصيل )

لماذا تُوج الهلال بالدوري السعودي؟ نقاط ضعف المنافسين التي حولها لصالحه

نناقش في التقرير التالي نقاط ضعف عانى منها كبار الدوري السعودي باستثناء الهلال. ( طالع التفاصيل )

النصر يبدأ الاستعداد للسد القطري

بدأ فريق نادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الاستعداد لمباراة السد القطري، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وبدأت التدريبات بالدوران حول الملعب، ثم عدد من التمارين المخففة للاعبين الذين شاركوا أمام سباهان أصفهان الإيراني، ثم تم فرض مجموعة من التدريبات التي قدم خلالها بعض التعليمات، ثم طبق أكثر من جملة تكتيكية.

حمد الله ينافس على جائزة آسيوية

ينافس المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي النصر، على جائزة أفضل هدف في الأسبوع، بعد إحرازه هدفًا في مرمى سباهان أصفهان الإيراني.

النصر حقق الفوز على سباهان الإيراني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة.

انتقاد إعلامي للاعبي النصر رغم الفوز على سباهان

وجه الإعلامي محمد الدويش، انتقادًا شديدًا للاعبي النصر، بسبب مستواهم الفني، بالرغم من الفوز على سباهان أصفهان الإيراني، وحسم بطاقة التأهل.

الدويش قال عبر حساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "لم يقدم النصر في دوري أبطال آسيا حتى الآن ما يجعله مرشحًا، فاز في مباراتين على فريق صعب، لكنه يملك أكثر مما قدمه فرديًا وجماعيًا، في الشوط الأول من مباراة البارحة عاد لاعبو وسطه لـ(اللت والعجن والبطء) حتى في ملعبهم فأنقذهم حارسهم".

حمدالله يُعادر رقم هالك التاريخي في دوري أبطال آسيا

سجل عبد الرزاق حمدالله هدفًا خلال مباراة النصر أمام سباهان في دوري أبطال آسيا يوم أمس، ليُواصل بذلك التسجيل للمباراة الثامنة على التوالي، وقد أحرز خلال تلك المباريات تسعة أهداف.

هذا الأمر جعله يُعادل رقم المهاجم البرازيلي هالك بإحراز 9 أهداف متتالية في البطولة عام 2017، وستكون أمام المهاجم المغربي فرصة تحطيم الرقم خلال مواجهة السد القطري يوم الإثنين القادم.

أخبار إيجابية حول إصابة حمدالله أمام سباهان

تعرض عبد الرزاق حمدالله للإصابة خلال مواجهة سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا مساء أمس، وقد أوضح مصدر مسؤول في النادي موقف اللاعب من مواجهة السد يوم الإثنين القادم. التفاصيل هنا

براد جونز ثاني أفضل لاعبي الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تتويج بغداد بونجاح لاعب السد القطري كأفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا باختيار موقع الإحصائيات البارز "أوبتا"، وقد حل براد جونز حارس مرمى النصر ثانيًا.

📊 أوبتا تختار بغداد بونجاح كأفضل لاعب في الجولة الرابعة من #دوري_أبطال_آسيا .



لكن من هو خيارك المفضل بين هذه الأسماء ليكون لاعب الجولة؟ 🤔



صوّت الآن 👈 https://t.co/XRE0WPwtiv pic.twitter.com/g8xkKy7X34 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 19, 2020

وأتاح الاتحاد القاري للجمهور فرصة اختيار لاعب الجولة بين 8 لاعبين بينهم حارس المرمى الأسترالي.

بين الإعارة والرحيل نهائيًا .. 20 لاعبًا في النصر ينتظرون حسم مصيرهم