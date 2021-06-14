لماذا النصر هو الزعيم وكبير الرياض والعالمي؟

نجم النصر السابق يفسر..

فسر هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي السابق، بالأدلة أسباب اعتبار ناديه هو زعيم الكرة السعودية وكبير الرياض، في ظل الجدل الدائر حول هذه الألقاب بين العالمي ونادي الهلال.

الزعيم هو اللقب المعروف به حاليًا الهلال، كونه يسيطر على أغلب البطولات في السنوات الأخيرة، فيما يشتهر النصر بالعالمي كأول نادٍ سعودي وصل لكأس العالم للأندية.

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لكن دائمًا ما يدور نقاش حاد حول صاحب لقب الزعيم ومن هو زعيم الكرة السعودية؟، حتى أن نادي الاتحاد هناك من يلقبه بالزعيم كونه حصد لقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، ولم يقدر أن يفعل مثله أي نادٍ بعد.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الزعيم يعتبر النصر كونه اول نادي لقب بهذا الاسم، وفارس نجد كونه الفارس الذي حصد معظم البطولات، وكبير الرياض لان المربع الذهبي في الدوري النصر الرياض الهلال والشباب وفاز النصر بهذا الدوري واصبح اسمه كبير الرياض، ومن بعدها تأهل لاول كاس عالم للاندية ولقب بالعالمي النصر ابو الاولويات".

الزعيم يعتبرالنصر

كونه اول نادي لقب بهذاالاسم

وفارس نجد كون الفارس الذي حصدمعظم البطولات

وكبير الرياض لان المربع الذهبي في الدوري النصر الرياض الهلال والشباب وفاز النصر بهذا الدوري

وأصبح اسمه كبير الرياض

ومن بعدها تأهل لاول كاس عالم للاندية ولقب بالعالمي النصر

ابو الاولويات pic.twitter.com/dxcpqjT52K — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 14, 2021

العالمي وصل لمونديال الأندية مرة وحيدة عام 2000، ووقتها تلقى الهزيمة أمام ريال مدريد 3-1، ثم فاز أمام الرجاء المغربي 4-3، ثم هُزم أمام كورينثيانز البرازيلي 2-0.

أما الزعيم فوصل مرة وحيدة عام 2019، ووقتها حقق المركز الرابع في البطولة، إذ بدأ بالفوز أمام الترجي التونسي 1-0، ثم الهزيمة أمام فلامنجو البرازيلي 3-1، وأخيرًا الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي 4-3 في ركلات الترجيح.