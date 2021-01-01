لا لرجال القضاء .. النصر يُوضح شروط وموانع الترشح لرئاسته ومجلس إدارته

النصر بصدد انتخاب مجلس إدارة جديد

أعلن نادي النصر السعودي الشروط والموانع الخاصة بالترشح لرئاسته وعضوية مجلس إدارته للانتخابات التي من المقرر أن تجري في الأول من إبريل القادم.

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أصدرت قرارًا بحل مجلس إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت لوجود عدة مخالفات إدارية عليه، وقد فُتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ورئاسة النادي يوم أمس الإثنين ويستمر حتى الجمعة القادم، ومن ثم ستبدأ مرحلة مراجعة ملفات المرشحين وبقية الإجراءات المتبعة وصولًا ليوم الانتخابات.

وأعلن النصر شروط الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وتضمنت أن يكون المرشح سعوديًا وأحد أعضاء الجمعية العمومية وعُمره بين 25 و65 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل علمي (بكالوريوس على الأقل لمنصب الرئيس والثانوية العامة على الأقل للعضو).

واشترط النادي على المرشحين كذلك أن يُسددوا المبالغ المتصلة بعضوية النادي، وأن يُوقع كل منهم إقرارًا بمسؤوليته عن كافة قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس.

📄 || نظـام الترشح لرئاسة وعضويـة مجلس إدارة النادي pic.twitter.com/iKTNBE73vT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 22, 2021

وفيما يخص موانع الترشح، أوضح النادي في بيانه الرسمي مساء أمس أن اللاعبين والمدربين والحكام المزاولين للنشاط الرياضي ممنوعون من الترشح، بجانب العاملين في سلك القضاء ومن صدر بحقهم أحكامًا قضائية واجبة النفاذ في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، ومن صدر بحقه قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه من الترشح.

واشترط النادي على العاملين في الجهات العسكرية الحصول على موافقة من جهة عملهم قبل الترشح للانتخابات.