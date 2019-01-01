بونجاح على رأس 11 لاعبًا مهددون بالغياب عن إياب "النصر × السد"

الحصول على بطاقة صفراء ذهابًا سيعني الغياب عن موقعة الإياب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنطلق في التاسعة إلا الربع بتوقيت السعودية مساء اليوم الإثنين مباراة النصر ضد السد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتبدأ مباراة استاد الملك فهد الدولي بتواجد 11 لاعبًا من الفريقين مهددون بالغياب عن موقعة الإياب في الدوحة حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال اللقاء.

عبد الرزاق حمدالله × بغداد بونجاح .. وجهًا لوجه رقميًا

ويتصدر تلك المجموعة مهاجم السد "بغداد بونجاح" ومدافع النصر عمر هوساوي ولاعب وسطه عبد الله الخيبري.

وتضم مجموعة النصر المهددة كلًا من براد جونز وعبد الرحمن العبيد وخالد الغوينم وحمد المنصور وفرج الغشيان، بجانب الثنائي الخيبري وهوساوي.

فيما تضم قائمة السد بجانب بونجاح كلًا من المدافع طارق سلمان وزميليه حسن الهيدوس وسالم الهاجري.

يُذكر أن عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر سيغيب عن مباراة الذهاب مساء اليوم بسبب الإصابة، إذ فضل الجهاز الطبي لبطل السعودية عدم المغامرة به واستبعاده من حسابات المباراة.

وتأهل الفريقان لربع النهائي بعدما نجح النصر في تعويض تعادله ذهابًا أمام الوحدة الإماراتي 1-1 بانتصاره 3-1 في قلب أبو ظبي، فيما تخطى السد مواطنه الدحيل بالتعادل 1-1 ذهابًا والفوز 3-1 إيابًا في الدوحة.