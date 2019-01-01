مشعل برشم: جاهزون للعودة من السعودية بالفوز على النصر

لاعب السد عازم على الفوز في الرياض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد مشعل برشم لاعب السد القطري على أهمية مواجهة النصر السعودي في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا.

ويحل بطل دوري نجوم قطر ضيفًا على الفريق السعودي في ملعبه استاد الملف فهد الدولي مساء اليوم الإثنين في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.

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وأكد برشم على إدراك جميع زملائه لأهمية المباراة خاصة أنها تُقام على ملعب المنافس.

مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة " جميع اللاعبون في حالة معنوية وجاهزية عالية من أجل تقديم الأفضل خلال مواجهة الذهاب، والجميع سوف يعمل على تقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز والعودة بنتيجة ايجابية الى الدوحة".

يُذكر أن السد تأهل لربع النهائي بعد تخطيه مواطنه الدحيل بالتعادل ذهابًا 1-1 والفوز إيابًا 3-1 في الدوحة، فيما نجح النصر في إقصاء الوحدة رغم تعادله ذهابًا على ملعبه 1-1، لكنه صعد بانتصاره إيابًا 3-2 في الإمارات.