النصر يحدد موقف حمدالله من مواجهة السد

الجميع يترقب الحالة الصحية للمهاجم المغربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي لنادي النصر قرر استبعاد عبد الرزاق حمدالله من مواجهة السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الإثنين.

ويستقبل النصر ضيفه القطري مساء غدٍ على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بعدما كان قد نجح في تخطي الوحدة الإماراتي في ثمن النهائي.

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وأصاب المهاجم المغربي الجميع بالقلق بعد خروجه من مباراة النصر الأولى في الدوري السعودي أمام ضمك، وقد أعلن النادي إصابته بالتواء في الكاحل لكن دون تحديد مدة العلاج اللازمة.

وفيما بدا التفاؤل سيد الموقف يوم أمس السبت فيما يخص قدرة حمدالله على اللعب ضد السد، بدأ التشاؤم يُسيطر على الأجواء اليوم الأحد خاصة مع عدم انضمام اللاعب للتدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا للمواجهة الآسيوية.

وأوضحت الرياضية أن فرص اللاعب في اللعب تقلصت للغاية رغم محاولات الجهاز الطبي تجهزيه للمباراة بتكثيف الجلسات العلاجية الخاصة به، إلا أن القرار الأخير للأطباء كان عدم المغامرة بهداف الدوري السعودي للموسم الماضي واستبعاده من اللقاء.

وأضافت الصحيفة أن فراس البريكان أظهر مستوً مميز خلال تدريبات الأمس ليُصبح جاهزًا حال قرر المدرب روي فيتوريا الاعتماد عليه في المباراة خاصة مع غياب عبد الفتاح آدم للإصابة كذلك.

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— موقع قول السعودي (@GoalSA) August 24, 2019