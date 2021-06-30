العالمي اختتم الموسم الماضي في المركز السادس بجدول الترتيب

يرى هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي الأسبق، أنه يتوجب على الجهاز الفني للعالمي أمر ضروري بشأن البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط الفريق، وبعض اللاعبين الآخرين، كي يصيروا نجومًا في كل مباراة.

العالمي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول الترتيب، لتضيع عليه فرصة المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا إلا إذا نجح في التتويج بالنسخة الحالية من البطولة القارية، التي وصل بها إلى دور الـ16.

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وعانى النصر من تراجع أداء غالبية نجومه على مدار الموسم على رأسهم المغربيين عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، بجانب بيتروس وبراد جونز؛ حارس المرمى، وغيرهم.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التجديد لبيتروس جيد، ولكن مطلوب من الجهاز الفني وضع بيتروس وبعض اللاعبين يتمرنون فترتين اثناء الدوري، هذا في حال اردنا ان يكون جميع لاعبي فريقنا في كل مباراة نجوم".

وأضاف: "خلاف هذا سيعود تذبذب المستوى وإخفاقات بعض النتائج للفريق، كلامي بعيد عن المجاملة لان النجوم سينزل مستواهم من دون تمارين كافيه".

التجديدلبيتروس جيد

ولكن مطلوب من الحهازالفني وضع بيتروس وبعض اللاعبين يتمرنون فترتين اثناءالدوري هذا في حال اردناان يكون جميع لاعبي فريقنافي كل مباراة نجوم خلاف هذاسيعود تذبذب المستوى وإخفاقات بعض النتائج للفريق كلامي بعيد عن المجاملة لان النجوم سينزل مستواهم من دون تمارين كافيه pic.twitter.com/CJkUCBuuyZ — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 30, 2021

يذكر أنه من المقرر أن يعود النصر لتدريباته الجماعية في الأيام القليلة المقبلة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون منذ نهاية مايو الماضي.

وسيخوض العالمي معسكرًا خارجيًا، استعدادًا لاستئناف الموسم الجديد 2021-22 في الدوري السعودي في أغسطس المقبل.