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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

فيديو | "رونالدو سجل هاتريك والآن تتحدثون عن السلبيات" .. رد فعل غاضب من بوستيكوجلو بعد خماسية الخلود

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مدرب النصر لم يكن راضيًا عن أسئلة الصحفيين

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أعرب أنجي بوستيكوجلو مدرب النصر السعودي، عن امتعاضه من ظهور بعد التساؤلات السلبية على فريقه، حتى في حالات الفوز على الخصوم وتقديم مستويات جيدة.

ويؤمن المدير الفني للعالمي بأنه على الجميع الاستمتاع بما يقدمه الفريق حاليًا، بدلًا من الانجراف في الحديث عن الأمور التي لا تحدث بطريقة صحيحة.

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ماذا حدث؟

النصر نجح في انتزاع 3 نقاط جديدة في سباق الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي، بعدما انتصر على الخلود 5/3، في الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.

النصر سجل خماسيته؛ بواسطة كل من "البرازيلي أنجيلو جابرييل، السنغالي ساديو ماني والأسطورة كريستيانو رونالدو (هاتريك)"، في الدقائق 24 و38 و66 و72 و81.

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أما الخلود؛ فأحرز أهدافه الثلاثة عن طريق الكاميروني أنطوان لويك إيسومبا والفرنسي جوليان دومينيجيز "ثنائية"، في الدقائق 16 و45+2 و90+4.

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تصريحات بوستيكوجلو

مدرب النصر قال بعد المباراة:"من المثير للاهتمام أننا نفوز وننتصر في كل مباراة لنا، ومع ذلك نجد السؤال الأول دائمًا عن الأشياء التي لم نقم بها بطريقة صحيحة".

وأضاف:"استمتعوا بالفوز، سجلنا 5 أهداف وكريستيانو رونالدو أحرز هاتريك، وظهرنا بصورة جيدة للغاية، افتقدنا للتنظيم الدفاعي في الشوط الأول، ولكننا عالجنا ذلك في الشوط الثاني أمام فريق قوي مثل الخلود".

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رسالة للجميع

وفي سياق متصل قال بوستيكوجلو:"أتمنى أن تثقوا بي وفي قراراتي، كل ما أحاول فعله هو منح الفريق أفضل فرصة ممكنة من أجل تحقيق الفوز، اللاعبون أظهروا روحهم العالية وظهروا بصورة ممتازة".

وعن عبد الله الحمدان:"مفتاحه هو الانضباط، مركزه الرئيسي هو الجناح ولكنه كان هيكل الفريق ضد الخلود، وأحب شخصيته كثيرًا وروحه العالية".

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وتطرق كذلك إلى عبد الله الخيبري، مشيرًا إلى قيامه بأدوار هامة للغاية للفريق لا يلاحظها الكثيرون، مشيدًا بانضباطه في التدريبات.

ما هو القادم للنصر؟

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 28، في "وصافة" دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ بينما تجمد الخلود عند النقطة 12، في "المركز العاشر".

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ويستعد النصر للعب أمام باختاكور الأوزبكي يوم 2 نوفمبر المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل ملاقاة الحزم يوم 6 من نفس الشهر، ثم يلعب أمام القادسية يوم 20 بعد انتهاء فترة لاتوقف الدولي.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك