المريسل: الحكم السعودي لا يتجرأ على منح النصر حقه، وهذا هو الدليل

تصريحات مثيرة من الإعلامي النصراوي

أطلق الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل تصريحات مثيرة حول تعامل الحكام السعوديين مع النصر طوال تاريخه، وذلك عبر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 السعودية الرياضية.

النصر تُوج بالدوري السعودي موسم 2018-2019 ثم خسره خلال الموسمين الأخيرين لصالح الهلال، وقد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس نظرًا لبدايته المتواضعة جدًا والمخيبة للآمال.

المريسل أكد خلال تصريحاته أن النصر حصل على 19 ركلة جزاء خلال الموسم الأخير من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لكن مشيرًا إلى أن 14 ركلة منهم احتسبت بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

مضيفًا "أؤكد على حديث الإعلام الهلالي بأن النصر احتسبت له 19 ركلة جزاء خلال الموسم الأخير، لكن 14 منهم كانت بعد العودة إلى تقنية الفيديو لأن حكم الساحة لم يحتسبهم، والمثير أن جميع الحكام في تلك المباريات كانوا من السعوديين".

"ماذا لو لم يكن هناك تقنية فيديو، كانت كل تلك الركلات ستضيع على النصر وستُضاف إلى سلسلة الأخطاء التحكيمية الكبيرة ضد النصر طوال تاريخه، الحكم السعودي لا يتجرأ على منح النصر حقه، الفريق لم يحصل على حقه سوى بعد تطبيق تقنية الفيديو".

عبدالعزيز المريسل: أشكر الإعلام الهلالي لتأكيده وجود 19 ضربة جزاء للنصر هذا الموسم ..

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/x82mlhhbGm — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 11, 2021

يُذكر أن الموسم الأخير من الدوري السعودي قُننت به عملية الاستعانة بالحكام الأجانب نظرًا لظروف الطيران الصعبة في العالم بسبب جائحة كورونا، وقد سُمح لكل نادٍ بطلب حكام أجانب لسبعة من مبارياته البيتية.