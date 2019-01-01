لماذا لم تُوقف لجنة الانضباط حمد الله بعد تصرفه في لقاء الحزم؟

المغربي كان مهددًا بالإيقاف لمدة ست مباريات، لكن لجنة الانضباط لم تعاقبه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ملأت جماهير الأندية السعودية باستثناء النصر، مواقع التواصل الاجتماعي بمطالب إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ هداف العالمي، إثر ما بدر منه تجاه أحد لاعبي الحزم، إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق لن تصدر عقوبات ضد أي لاعب أو نادٍ مع مرور أربع جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المغربي قام بالبصق تجاه أحد لاعبي الحزم، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في 20 من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الرابعة.

ووفقًا للوائح والقوانين فإنه يتم معاقبة أي لاعب يقوم بالبصق على لاعب الخصم بالإيقاف لمدة ست مباريات، إلا أن هذا لا ينطبق على حالة حمد الله كما أكد أحمد الأمير خبير اللوائح.

أرقام سلبية لحمد الله في انطلاقة الموسم

الأمير كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أول سؤال سوف يتم سؤاله إذا تم مناقشة الحالة من قبل أعضاء لجنة الانضباط هو: هل بصق حمد الله على جسم لاعب الفريق المنافس أم على الأرض؟، طبعًا كان على الأرض واللقطة واضحة، لذلك لا عقوبة في هذه الحالة، لأنه من الصعوبة أن تثبت نية اللاعب الباصق".

وأضاف: "حمد الله كان يهم بالنهوض أثناء البصق، والدليل وضعية يده اليمنى القائمة، والتي كان يتكئ عليها، لذلك من الطبيعي أن يكون بصقه في هذا الاتجاه، وليس من المعقول أن يبصق للجهة الأخرى".

خبير اللوائح اختتم: "اللاعب المنافس نفسه لم يدرك أن حمد الله بصق، والدليل عدم احتجاجه أو اعتراضه".

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز الحزم بهدف وحيد، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الـ13، بينما يأتي العالمي في المركز الخامس برصيد سبع نقاط، متساويًا مع العدالة والأهلي، المتفوقين عليه بفارق الأهداف.