عبد الإله العمري: دفاع النصر لا يتأثر

لاعب العالمي سجل هدفًا لفريقه خلال مواجهة الحزم الليلة

أكد عبد الإله العمري؛ لاعب النصر السعودي، أن فريقه يخوض كل مباراة وكأنها نهائي من أجل الحفاظ على لقب الدوري المحلي، موضحًا صعوبة كل مباراة يخوضها.

العالمي حقق الليلة فوزًا سهلًا أمام الحزم بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

الثنائية سجلها العمري في الدقيقة 54، ويحيى الشهري قبل نهاية المباراة بدقيقتين فقط.

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وقال العمري، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "الحمد لله على الثلاث نقاط، هم الأهم، فكل مباراة نخوضها صعبة، حتى أننا ندخل جميع اللقاءات وكأنها نهائي بطولة، حتى نخرج بهدفنا وهو الفوز دائمًا".

وبسؤاله عن عدم تأثر دفاع فريقه بغياب عبد الله مادو ووجود حالة تفاهم كبيرة بينه وبين زميله مايكون بيريرا، علق: "دفاعنا لا يتأثر وهذا نتيجة عمل مدرب، هو يعتمد علينا جميعًا، لا يوجد لديه أساسي واحتياطي، وأي مدافع منا يشارك يؤدي ما عليه، فجميعنا نكمل بعضنا".

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 41 في وصافة جدول الترتيب، متساويًا مع الهلال صاحب الصدارة، لكن الزعيم لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، أما الحزم فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ12.