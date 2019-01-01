النصر يبدأ التعامل بالتذاكر الإلكترونية بداية من لقاء الحزم

النصر يتبع نظامًا جديدًا في بيع تذاكره

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشف فراج الشمري، مدير العمليات التجارية بنادي النصر السعودي، عن بدء تعامل ناديه بالتذاكر الإلكترونية، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، لمباراة الحزم المقبلة.

الشمري أوضح سبب تأخير تعامل نادي النصر بالتذاكر الإلكترونية، هو حرص إدارة النادي لإزالة أي عقبات تواجه الجماهير.

ونشر الشمري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريد جاء فيها التالي:

"بعد قليل ولأول مرة سينزل النصر بتذاكر إلكترونية لمباراة النصر والحزم، وكان سبب التأخير حرص إدارة النادي بإزالة أي عقبات تواجه الجماهير، وعند وجود أي ملاحظات على عملية الحصول على التذاكر أو في الملعب، أرجو إرسال الملاحظة تحت هذه التغريدة للعمل على تلافيها، كما وجهني به سعادة الرئيس".

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ويستعد النصر لمواجهة الحزم، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.