مجلس جمهور النصر يكشف عن مفاجأة يجهزها لحمد الله في لقاء السوبر

جمهور العالمي يحتفل بهدافه المغربي

كشف وائل الزهراني؛ نائب رئيس مجلس جمهور نادي النصر السعودي، عن تجهيز المجلس لمفاجأة للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ هداف الفريق، خلال لقاء كأس السوبر السعودي، الذي ينطلق بعد أقل من ساعتين من الآن.

السوبر يجمع العالمي؛ بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعاون؛ بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة.

طاقم تحكيم هولندي يقود مباراة النصر والتعاون في السوبر السعودي

وقال الزهراني، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "اليوم عندنا تكريم خاص لحمد الله في الدقيقة 9، الجمهور سيتغنى باسمه كتكريم له لحصده جائزة أفضل لاعب عربي وهداف العالم بعام 2019، هذه ألقاب لا تليق إلا بحمد الله، نود أن نفاجئه ونكرمه وهو في الملعب، ونتمنى أن يبدع اليوم كعادته وإن شاء الله الفوز للنصر".

الهداف المغربي حصل على جائزة "جلوب سوكر" في مدينة دبي الإماراتية كأفضل لاعب عربي بالعام المنقضي، بجانب أنه هداف العالم 2019 برصيد 57 متفوقًا على ليفاندوفسكي؛ هداف بايرن ميونخ الألماني، وكذلك الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن السكري لم يسبق له أن خاض السوبر إلا أن العالمي شارك مرتين وخسر اللقب في كل مرة، عامي 2014 و2015.