السويكت: السوبر حبس أنفاسنا لكن من حسن حظ النصر إقامته في هذا الوقت

رئيس العالمي يؤكد أن مواجهة التعاون كانت صعبة في كافة مراحلها

أكد صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، أن مواجهة كـأس السوبر السعودي أمام التعاون كانت صعبة من أول دقيقة حتى آخرها، متمنيًا أن يواصل الفريق حصد البطولات حتى نهاية الموسم.

العالمي توج بطلًا للسوبر بعدما تغلب على التعاون في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. (طالع تقرير المباراة)

وقال السويكت، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "مباراة كانت صعبة مع فريق بطل كبير، أخذت الأعصاب والأنفاس، لكنها ممتعة مع آخر دقيقة، الله أكرمنا، ونتمنى أن يكون الموسم من أحسن إلى أحسن".

وأضاف: "جهزنا أنفسنا للمباراة مثلها مثل كل المباريات، نعتبر كل مباراة بطولة، لأن هذا الموسم صعب والدوري كل مباراة بها لها أهمية قصوى ويوجد منافسين لنا، لم نغير إعدادنا النفسي والذهني والجسدي كأي مباراة نخوضها".

رئيس النادي العاصمي تابع: "هذه بطولة مهمة لنا وانطلاقة مهمة في متوسط الدوري، في السابق كانت تقام في بداية الموسم، لكن من حسن حظنا أنها جاءت في الوقت هذا، لتعطينا دافعًا معنويًا قويًا للاستمرار على نفس النهج في الدوري، وأتمنى أن نحصد بطولة أو اثنين في نهاية الموسم".

عن أصعب لحظة في اللقاء: "هي مباراة بها صعوبة من البداية للنهاية، تأخذ الأنفاس، لكن هذا حال كرة القدم".

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واختتم: "أهدي هذا اللقب لوالدي ووالدتي وكل أهلي وبناتي وزوجتي والأعزاء على قلبي، وكل الجماهير الذي حضر لمساندة الفريق".

يذكر أن العالمي خاض السوبر كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما سكري القصيم فهو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

وخاض الفريق العاصمي السوبر مرتين من قبل عامي 2014 و2015، إلا أنه خسر العام الأول أمام الشباب بركلات الترجيح 4-3، وفي العام الثاني أمام الهلال بنتيجة 1-0.

وسبق للنصر أن واجه التعاون مرة واحدة في لقاء نهائي، كان بعام 1990 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز وقتها العالمي بثنائية نظيفة.