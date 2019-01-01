كأس السوبر السعودي

النصر يكشف عن "تيفو" كأس السوبر

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جمهور العالمي جهز دخلاته لتزيين ملعب الجوهرة المشعة أمام التعاون

كشف مجلس جمهور نادي النصر السعودي عن التيفو الخاص باللقاء المرتقب أمام التعاون، في كأس السوبر السعودي.

المباراة من المقرر أن تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء الرابع من يناير المقبل.

ويخوض العالمي اللقاء كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، أما السكري فهو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

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خصص مجلس جمهور النصر تيفو "الجمجمة" للظهور أثناء إجراء اللاعبين لعمليات الإحماء، لتوجيه رسالة للتعاون بأنه سيواجه خطرًا مرعبًا في المدرجات وبالملعب.

أما التيفو الذي سيظهر مع بداية اللقاء فهو يحمل صورة أب يحمل ابنه على كتفيه لتشجيع الفريق، للتعبير عن أن الجمهور هو قصة تتناقلها الأجيال، ويعشقها الكبار والصغار، وأينما حل العالمي سيجد جمهوره يسانده في كل زمان وفي كل الظروف.

يذكر أن الهلال هو بطل النسخة الأخيرة من كأس السوبر، حيث تغلب على الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، سجل الهدفين كارلوس إدواردو وجيلمين ريفاس في الدقيقتين 35 و62، وأحرز هدف العميد كريم الأحمدي.

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