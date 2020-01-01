تشكيل السوبر السعودي - براد جونز يحرس مرمى النصر وتاوامبا يقود التعاون

العالمي والسكري بقوتهما الضاربة لحصد أول بطولة في الموسم الجديد

تنطلق النسخة السادسة من كأس السوبر السعودي بعد أقل من ساعة من الآن، حيث تجمع بين النصر والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة الثامنة والربع.

العالمي يشارك في اللقاء كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما السكري فحصد كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي.

واعتمد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، على تشكيل مكون من:

براد جونز - سلطان الغنام - مايكون بيريرا - عبد الله مادو - عوض خميس - عبد الله الخيبري - بتروس - أحمد موسى - نور الدين أمرابط - جوليانو - عبد الرزاق حمد الله.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

زيد البواردي - حمد المنصور - نايف الماس - عبد العزيز الجبرين - عبد الرحمن الدوسري - خالد الغوينم - يحيى الشهري - فهد الجميعة - عبد الفتاح آدم.

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أما عبد الله عسيري؛ المدير الفني للسكري، فجاء تشكيله:

كاسيو - مد الله العليان - طلال عبسي - ريكاردو ماتشادو - نيلدوبيترولينا - ساندرو مانويل - ريان الموسى - فهد الرشيدي - هيلدون راموس - سيدريك أميسي - ليندر تاوامبا.

أما من يجلس احتياطيًا فهم:

حسين شيعان - فهد الحمد - ياسين برناوي - عبد المجيد السواط - أحمد عسيري - ناصر الدعجاني - محمد محسن - منصور المولد - ربيع سفياني.

يذكر أن كتيبة عسيري تخوض السوبر لأول مرة في تاريخها، أمام كتيبة فيتوريا فخاضت سوبر عامي 2014 و2015، لكنها خسرت اللقب في كل مرة.