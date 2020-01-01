فيديو | النصر في الصدارة بهزيمة سباهان والتعاون يُهزم في اللحظات الأخيرة بدوري الأبطال

العالمي في صدارة مجموعته

استأنف النصر السعودي مبارياته بدوري أبطال آسيا بالفوز بثنائية نظيفة أمام سباهان أصفهان الإيراني، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

هداف العالمي المغربي عبد الرزاق حمد الله افتتح التهديف في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بعدما استقبل عرضية من ركلة ثابتة، من الوافد الجديد الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، حولها حمد الله في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف المغربي الهدف الثاني بعد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، أسكنها حمد الله الشباك بسهولة.

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الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه السد القطري، بينما تجمد سباهان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

فيديو : هدف #النصر السعودي يتقدم 2 - 0 على #سباهان_أصفهان الإيراني عبر حمد الله في الدقيقة 48 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/1OZrQzfoMS — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 15, 2020

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، تلقى التعاون السعودي هزيمة في اللحظات الأخيرة أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، على استاد المدينة التعليمية.

هدف المباراة جاء في الدقيقة 83 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، على يسار حارس مرمى السكري.

الهزيمة جمدت رصيد سكري القصيم عند ست نقاط، لكنه يظل في صدارة المجموعة الثالثة، أما بيرسبوليس فرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.