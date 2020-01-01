فيديو | خسارة كبيرة للتعاون - تاوامبا يخرج مصابًا أمام النصر

سجل هدفًا وبعدها بدقائق قليلة خرج مصابًا

تعرض عبد الله عسيري؛ المدير الفني للتعاون السعودي، لضربة موجعة عقب 26 دقيقة فقط من انطلاق مواجهة السكري أمام النصر بإصابة نجم الفريق تاوامبا.

السكري يخوض حاليًا لقاء كأس السوبر السعودي بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام العالمي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وشهدت الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، تدخل عنيف من مدافع الفريق العاصمي عبد الله مادو، على تاوامبا، أثناء انفراده الصريح بمرمى الأسترالي براد جونز؛ حارس العالمي، ليسقط مهاجم السكري أرضًا متألمًا.

وخرج تاوامبا محمولًا غير قادرًا على التحامل على قدمه، ليدفع مدرب التعاون بمنصور المولد بدلًا منه.

هداف السكري أصيب بعد دقائق قليلة من تسجيله هدف المباراة الوحيد حتى الآن من رأسية رائعة بعدما استقبل عرضية من ضربة ركنية من هيلدون، أسكنها على يسار الحارس جونز.

يذكر أن السكري يخوض السوبر لأول مرة في تاريخه، بينما العالمي شارك في البطولة مرتين عامي 2014 و2015 إلا أنه في كل مرة يخسر اللقب.