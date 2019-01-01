النصر يجدد استعجاله لتحديد موعد السوبر

النصر والتعاون طرفا السوبر السعودي 2019

أعاد مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، مطالبها للاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تحديد موعد كأس السوبر المحلي.

إدارة العالمي كانت قد خاطبت اتحاد الكرة في سبتمبر الماضي، بشكل رسمي، لتحديد موعد المباراة، من أجل تحديد برنامج الفريق للإعداد لها.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية: فإن مجلس النصر أرسل خطابًا جديدًا إلى الاتحاد، يستعجله به لمعرفة تفاصيل السوبر، لترتيب الأمور الفنية، خاصةً وأنه لم يتحدد حتى الآن مكان المباراة وموعدها.

ويشارك النصر في السوبر كونه بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد صراع شرس مع الهلال، استمر حتى الجولة الأخيرة، وتفوق العالمي بفارق نقطة واحدة.

أما الطرف الآخر للسوبر؛ التعاون، والذي توج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز في الوقت القاتل أمام اتحاد جدة.