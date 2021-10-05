هدف فوز النصر أمام الباطن غير صحيح باعتراف دائرة الحكام

أصدرت دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم آرائها بشأن القرارات التحكيمية في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحكام تعترف بخطأ مواجهة النصر والباطن:

العالمي استضاف الباطن على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة السادسة، في مباراة شهدت فوز الأول بهدف نظيف، سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

دائرة الحكام اعترفت بعدم صحة الهدف، مؤكدة وجود تسلل، مما كان يستدعي إلغاء الهدف، لكن حكم اللقاء وحكام الفيديو لم ينتبهوا للأمر.

المباراة أدارها الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان، إذ يعتمد العالمي في كافة مبارياته على الحكام الأجانب، تجنبًا لوقوع أخطاء مؤثرة على نتائج المباريات.

اتهام رئيس النصر لدائرة الحكام:

مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر، علق على الفور على رأي دائرة الحكام، مطالبًا بتعيين لجنة مستقلة، لمثل هذه التحليلات، كي لا يعتبر البعض الأمر مجاملة للحكم المحلي.

وكتب آل معمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من الممكن أن تكون هذه الآراء والتحليلات أكثر موضوعية إذا صدرت من لجنة تقييم مستقلة، وليس من دائرة الحكام.

"لكي لا يعتقد أحد أنهم يحامون عن حكامنا المحليين وينتقدون الحكام الأجانب".

من الممكن أن تكون هذه الآراء والتحليلات أكثر موضوعية إذا صدرت من لجنة تقييم مستقلة، وليس من دائرة الحكام ..



لكي لا يعتقد أحد أنهم يحامون عن حكامنا المحليين وينتقدون الحكام الأجانب. https://t.co/vY0Hbjx5ey — مسلي آل معمر (@musalli9) October 5, 2021

السماح بعودة الحكام الأجانب:

في المواسم الماضية من الدوري السعودي، تم تقنين الاعتماد على الحكام الأجانب، فبعدما كان الأمر قائمًا كليًا على الأجانب، على نفقة اتحاد الكرة، تقرر في الموسم الماضي السماح للأندية بالاستعانة بسبعة طواقم أجنبية فقط طوال الموسم.

هذه الخطوة أتت في ظل السعي لإعادة الحكم السعودي للساحة الدولية من جديد، بعدما اختفى كليًا، لكنها لم تنجح، إذ شهد الموسم الماضي مشكلات تحكيمية كثيرة.

قبل بداية الموسم الجاري، قرر اتحاد الكرة السماح للأندية بالاستعانة بعدد لا محدود من الحكام الأجانب على مدار الموسم، لكن بشرط أن تتحمل الأندية تكاليف استقدامهم، هو ما لقى ترحابًا كبيرًا من كافة الأندية.

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