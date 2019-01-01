طلب خاص من النصر إلى اتحاد الكرة قبل كلاسيكو العميد

العميد أسقط العالمي ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي

يستعد النصر السعودي لخوض لقاء الكلاسيكو أمام اتحاد جدة في العاشر من يناير المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يتصدر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، أمام العميد فيعاني بالمركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

ووفقًُا لصحيفة "الرياض" فإن إدارة النادي العاصمي تقدمت بخطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لطلب تكليف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، بجانب طالبها إسنادة كافة مباريات الفريق بالدوري إلى الحكام الأجانب.

الاتحاد السعودي أجرى تغييرات على نظام التحكيم في الموسم الجاري بداية من الجولة الـ13، حيث بدأ بالدفع بالحكام المحليين مع تخصيص عشرة حكام أجانب لكل فريق مع إسناد مباراة أي فريق للأجانب، حال طلب النادي ذلك قبل لقائه بـ13 يومًا على أقل تقدير. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الاتحاد تغلب على النصر في مباراتي الموسم الماضي، حيث فاز في الدور الأول بنتيجة 3-2 ثم في الإياب انتصر بنتيجة 4-2.

وقبل الكلاسيكو، يخوض العالمي لقاء كأس السوبر السعودي كونه بطل الدوري الموسم الماضي، أمام التعاون؛ بطل كأس خادم الحرمين، في الرابع من يناير المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

أما العميد فيلاقي الفتح في الأول من يناير المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة أيضًا، لكن بدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.