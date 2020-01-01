الاتحاد يعلن مدة غياب العبود

اللاعب أصيب خلال مواجهة النصر

أجرى عبد الرحمن العبود؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، صباح اليوم السبت، فحوصات طبية، بعدما تعرض الإصابة خلال كلاسيكو النصر بالأمس.

اللاعب لم يتمكن من استكمال مواجهة العالمي أمس الجمعة، إذ خرج متأثرًا بإصابته في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعدما قدم أداءً مميزًا.

وأظهرت الفحوصات الطبية تعرض العبود لالتواء في الكاحل، ليخضع على إثره لبرنامج علاجي، ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

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العميد تعادل أمام العالمي بهدف لكل منهما، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذا التعادل رفع رصيد النمور إلى النقطة 14، لكنه لا يزال يعاني في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

أما العالمي فرفع رصيده إلى النقطة 30، وخسر الصدارة، إذ تفوق عليه الهلال بفوزه الليلة أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، بفارق الأهداف.

يذكر أن اتحاد جدة يستعد لملاقاة أولمبيك آسفي المغربي في 15 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس محمد الخامس للأندية الأبطال "البطولة العربية".