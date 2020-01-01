يا النصر - لا تغرنك حالة الاتحاد!

العميد قد تكون استفاقته على حساب العالمي

"النمور قد تمرض لكنها لا تموت" لا يغرن النصر الحالة التي يمر بها اتحاد جدة خلال الموسم الحالي والممتدة معه من الموسم الماضي، فهو ليس صيدًا سهلًا.

العالمي يستضيف العميد اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النمور لم يحققوا الانتصار بالدوري المحلي منذ منتصف ديسمبر الماضي، إذ خاضوا ثلاث مباريات، خسروا اثنتين أمام الفيصلي والفيحاء، وتعادلوا في واحدة أمام الفتح.

أما العالمي فمنذ ديسمبر الماضي وهو لا يعرف طعم الخسارة بالدوري، حيث انتصر في ثلاث مباريات أمام التعاون (2-1)، العدالة (3-0) والفيحاء (4-1).

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وهنا تحذير للنصر، نعم العميد يعاني الأمرين خلال الموسم الجاري، لكن بالعودة إلى الموسم الماضي فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق على العالمي..

في ظل معاناة الاتحاد العام الماضي، التقى بالعالمي في الدور الأول من الدوري، وبصعوبة شديدة انتصر الفريق العاصمي قبل نهاية المباراة بثماني دقائق من ضربة جزاء، سددها المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ صاحب الهدف الأول من جزائية أيضًا، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1، وسجل وقتها فهد المولد هدف النمور الوحيد.

في الدور الثاني، تغلب العميد على أزماته وأسقط بطل الدوري بثلاثية مقابل هدفين، في انتصار جاء قبل النهاية بدقيقتين فقط.

سجل هدفي العالمي آنذاك حمد الله، أما للفريق الجداوي ألكسندر بريجوفيتش "هدفين" وفهد المولد.

قبل نهاية الموسم، التقى الفريقان كذلك في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكرر العميد انتصاره، لكن برباعية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية.

أحرز هدفي النصر حمد الله، بينما رباعية العميد فسجلها بريجوفيتش وفهد المولد ورومارينيو "هدفين".

فهل ستكون استفاقة الاتحاد على حساب النصر هذا الموسم كذلك أم العالمي سيتخذ حذره؟