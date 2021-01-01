شكوك حول تواجد مارتينيز أمام الاتحاد، وهورفات يُجرب بديلين له

اللاعب يُعاني من إصابة

يحل النصر ضيفًا على الاتحاد مساء غدٍ الأحد في جدة ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين ، وتحوم الكثير من الشكوك حول قدرة صانع ألعابه "جونزالو مارتينيز" اللحاق بالمباراة.

النصر يأمل أن يعود من جدة بالنقاط الثلاثة والفوز الخامس على التوالي ليُواصل الزحف نحو مقدمة جدول الترتيب، فيما يسعى الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم خاصة أمام الكبار وتحقيق فوز يكفل له البقاء في المربع الذهبي والاقتراب من الهلال في الصدارة.

النصر واصل تدريباته أمس استعدادًا للمباراة، وقد غاب عنها صانع ألعابه مارتينيز لمعاناته من إصابة في القفص الصدري تعرض لها خلال مباراة الوحدة الأخيرة، إذ تواجد في عيادة النادي وواصل برنامجه العلاجي.

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المدرب ألين هورفات فضل عدم المجازفة باللاعب وأبعده عن التدريبات الجماعية، ومن المقرر أن يُحدد موقفه من مواجهة العميد مساء اليوم السبت قبل السفر على متن طائرة خاصة إلى جدة.