مارتينيز يحسم الجدل حول نيته الرحيل عن النصر
حسم جونزالو مارتينيز صانع ألعاب النصر السعودي الجدل المثار حول تمرده ونيته الرحيل عن ناديه لتأخر حصوله على مستحقاته المالية.
صاحب الـ27 عامًا ارتدى القميص الأصفر بداية الموسم الجاري قادمًا من أتالانتا يونايتد مقابل 16 مليون يورو تقريبًا، ورغم الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله إلا أنه لم يظهر حتى الآن بالمستوى المطلوب.
مارتينيز لعب مع العالمي هذا الموسم 10 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالهم هدفين وصنع مثليهما.
بيتي، كما يُطلق عليه، نفى عبر حسابه الرسمي على إنستجرام كل ما يُثار حول رغبته الرحيل، مؤكدًا سعادته بالتواجد مع النصر.
بيتي مارتينيز عبر حسابه في "إنستجرام" ردًا على رحيله ✍️— موقع جول السعودي (@GoalSA) February 5, 2021
"أنا على ما يرام في نادي النصر، وأتواجد وسط عائلتي، وكل ما تقوله الصحف عن مغادرتي للفريق غير صحيح، وفي حالة قررت الرحيل فستعرفون ذلك مني". 💛
( 📸: IG - pity_martinez ) pic.twitter.com/uV4Y34Iegg
إذ كتب "أنا في حال جيدة في النصر، أتواجد وسط عائلتي. كل ما يُقال في الإعلام حول رحيلي عن الفريق غير صحيح، وفي حال اتخذت هذا القرار سأعلن عنه بنفسي".
يُشار إلى أن بداية النصر للموسم الجاري من الدوري السعودي كانت كارثية، لكن الأداء والنتائج تحسنت مؤخرًا واستطاع الفريق تحقيق 5 انتصارات في مبارياته الستة الأخيرة مما ساعده على التقدم في جدول الترتيب.