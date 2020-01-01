مدير الكرة السابق للنصر يثير غضب جمهور الاتحاد بفيديو للمولد

سالم العثمان سخر من وضع النمور، فثارت عليه الجماهير

ثارت جماهير نادي الاتحاد السعودي غضبًا في وجه سالم العثمان؛ مدير الكرة السابق بنادي النصر، على إثر تغريدة استفزازية منه، سخر بها من العميد.

العميد تلقى الهزيمة أمس الأحد، في ديربي جدة أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقبلها بأيام، كان النمور قد استهلوا مشوارهم في عودة المباريات الرسمية، بالهزيمة أيضًا أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المحلي.

العثمان قام بنشر فيديو لفهد المولد؛ مهاجم النمور، خلال احتفاله بأحد أهدافه السابقة، ليعلق عليه: "الى الهبوط والحافظ الله"، في إشارة إلى وضع النمور السيء واقترابهم من الهبوط.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

أما النصر فيحتل الوصافة برصيد 45 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة.