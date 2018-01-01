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النصر الإماراتي يتعاقد مع المدرب الإسباني بينات سان خوسيه

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يأتي التعاقد مع المدير الفني الإسباني ليكون بديلاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي كان قد تم إقالته مؤخراً، بسبب سوء النتائج

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النصر الإماراتي التعاقد مع المدير الفني الإسباني "بينات سان خوسيه" لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف.

ويأتي التعاقد مع المدير الفني الإسباني ليكون بديلاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي كان قد تم إقالته مؤخراً، بسبب سوء النتائج.

وشهد توقيع العقد السيد ثابت سهيل ، عضو مجلس إدارة شركة الكرة و المشرف العام للفريق الأول ، والدكتور حمد الفلاسي ، عضو مجلس إدارة شركة الكرة والمدير التنفيذي ، بالإضافة إلى محامي ووكيل المدرب.

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وأشار الحساب الرسمي لموقع النادي إلى مسيرة بينات، التي بدأت مع فريق الشباب بنادي ريال سوسيداد الإسباني قبل أن يُقرر خوض تجربة التدريب في منطقة الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية.

 تولى الإسباني منصب المدير الفني لفريق الاتحاد تحت 23 سنة ثم تم تصعيده ليتولى تدريب الفريق الأول الذي توج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013، ثم خاض تجربة أخرى في المملكة مع فريق الاتفاق في موسم 2014 – 2015.

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