أمرابط يزيد من أوجاع فيتوريا قبل كلاسيكو الأهلي

النصر يلاقي الراقي بعد غدٍ الخميس

ضربت الإصابات النصر السعودي قبل خوض مباراته المهمة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس.

الكلاسيكو من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة و40 دقيقة، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح أيمن العالمي، سيغيب عن الكلاسيكو، بعدما أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها معاناته من تمزق من الدرجة الأولى.

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وأوضحت الصحيفة أن المغربي كانت قد شعر ببعض الآلام في العضلة الأمامية بعد مرور 20 دقيقة من مباراة الفريق الماضية أمام الحزم إلا أنه تحامل على نفسه ولم يتم تبديله سوى في الدقيقة 70، ليخرج وينزل خالد الغنام بدلًا منه.

الإصابات تضرب دفاع الأهلي قبل مواجهة النصر

"الاقتصادية" أشارت إلى أن أمرابط سيغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين عشرة إلى 14 يومًا، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وبذلك يغيب صاحب الـ32 عامًا عن كلاسيكو الراقي وكذلك الشرطة العراقي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويغيب عن العالمي خلال كلاسيكو الراقي أيضًا الثنائي عبد الله مادو وعبد العزيز الجبرين، اللذين لم يكتمل شفائهما من الإصابات بعد.

أمرابط شارك الموسم الجاري في 25 مباراة، بالدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

ويحتل العالمي وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال محتل الصدارة، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 33 نقطة.