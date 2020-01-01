الكشف عن أسعار تذاكر كلاسيكو النصر والأهلي

الكلاسيكو يقام بعد غدٍ الخميس

أعلن نادي النصر السعودي عن بدء بيع تذاكر كلاسيكو الأهلي، بمتجر النادي في ملعب الملز، بداية من الساعة الرابعة عصر الغد الأربعاء.

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس، على ملعب الملز، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وحدد النادي العاصمي سعر تذكرة المنصة الذهبية بـ1300 ريال، أما المنصة الفضية فبقيمة 750 ريال، بينما تحدد سعر تذكرة الأفراد بـ30 ريال، والعوائل 30 ريال.

يذكر أن الراقي كان قد سقط في مباراة الجولة الماضية على ملعبه أمام الفتح، حيث خسر بهدف وحيد.

أما العالمي فحقق فوزًا سهلًا أمام الحزم بثنائية نظيفة، سجلها عبد الإله العمري ويحيى الشهري.

ويحتل الفريق العاصمي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال محتل الصدارة، أمام الفريق الجداوي فيأتي بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة.