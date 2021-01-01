الراهب: حمد الله لم يعد هدفه إسعاد الجمهور والنصر أخطأ مع أمرابط

"المغربي شاف نفسه على النصر"

وجه حسن الراهب؛ لاعب الأهلي والنصر الأسبق، اللوم للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم العالمي، موضحًا أنه يرى أنه اغتر بعد أول موسمين له مع الفريق.

المغربي غاب عن أغلب مباريات فريقه بالموسم الجاري، بداعي الإصابات، ورغم مشاركاته القليلة إلا أنه افتعل أكثر من مشكلة بالملعب، بجانب إهداره لركلات الجزاء بشكل متكرر.

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وقال الراهب، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "حمد الله أصبح خارج الملعب، وأظن أن السبب وراء ذلك هو أنه لم يعد هدفه إسعاد الجمهور النصراوي، مع التركيز خارج الملعب فقط، كما أرى أن حمد الله شاف نفسه على النصر في فترة معينة".

وأضاف: "حمد الله هداف العالم سابقًا وهداف دوري أبطال آسيا في نسختها الأخيرة، وقائد الفريق النصراوي، لذا مطلوب منه تقديم عطاء أكبر، كما يجب عليه أن يتسم بالهدوء".

بسؤاله عن المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح العالمي، والسبب وراء تراجع مستواه، علق: "أظن أن الإدارة أخطأت في التعامل مع أمرابط، ما تسبب في نزول مستواه، كيف تريد من لاعب محترف أن يعطيك كل ما لديه دون أن تجدد عقده؟! كما أنك كنت تريد في وقت سابق إخراجه من الفريق بنظام الإعارة! وهنا أسأل: هل أمرابط في الموسم الجاري هو نفسه أمرابط في الموسم الماضي؟ أضف إلى ذلك أن الإدارة استقطبت لاعبًا في مركزه نفسه، وهو بيتي مارتينيز".

يذكر أن العالمي يلاقي الأهلي اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما يأتي الأهلي بالمركز الخامس برصيد 35 نقطة.