لجنة الانضباط تعاقب ثلاثي النصر ورئيس الأهلي

عقوبات دور الـ16 من كأس الملك

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن أحداث دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

اللجنة قررت معاقبة ثنائي النصر عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام، بغرامة مالية، قدرها 30 ألف للأول، و20 ألف ريال سعودي للثاني، على إثر غيابهما عن المقابلة الفنية عقب المباراة، في قرار غير قابل للاستئناف.

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وشملت العقوبات كذلك البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، بغرامة قدرها 45 ألف ريال سعودي، في قرار قابل للاستئناف، إثر غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد المباراة.

وكانت كتيبة فيتوريا قد انتصرت في دور الـ16 أمام الرائد بثنائية نظيفة، لتصعد لمواجهة العين في ربع النهائي.

وفي الإطار نفسه، غرمت لجنة الانضباط عبد الإله مؤمنة؛ رئيس الأهلي، 20 ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية أثناء مواجهة العين.

الراقي كان قد ودع الكأس بهزيمة مفاجئة أمام العين بثنائية نظيفة.