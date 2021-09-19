الشباب والأهلي يعانيان أكثر من النصر بالموسم الجاري

سخر الإعلامي الرياضي حسن الصبحان؛ الشهير بـ"ملك التوقعات"، من الشامتين في وضع نادي النصر السعودي، من جماهير ناديي الشباب والأهلي، مستغربًا من لا مبالاتهم تجاه أوضاع أنديتهم.

لماذا السخرية من النصر؟

العالمي خسر أمس السبت، الكلاسيكو أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه الهزيمة فتحت النار على البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني للفريق، بسبب حالة الفوضى الفنية التي ظهر عليها النصر خلال المباراة.

كذلك هاجمت الجماهير المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم العالمي، لإهداره ضربة جزاء في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، وتسديده إياها برعونة كبيرة.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية للنصر بالموسم الجاري، ولم ينتصر سوى في مباراتين، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد ست نقاط، بفارق ست نقاط عن الاتحاد محتل الصدارة.

كيف سخر الصبحان من الشباب والأهلي؟

ملك التوقعات أعرب عن استغرابه من فرحة الشبابيين والأهلاويين لهزيمة العالمي، رغم أن فرقهم تعاني هي الأخرى بالموسم الجاري.

وكتب الصبحان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اضحك اذا شفت شبابي او أهلاوي يتشمت في النصر وهم هذا الموسم اسوء من النصر هذي مرحله اسمها تبلد احساس".

اضحك اذا شفت شبابي او أهلاوي يتشمت في النصر وهم هذا الموسم اسوء من النصر هذي مرحله اسمها تبلد احساس 😂😂😂😂😂😂😂😂 — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) September 19, 2021

ما هو وضع الأهلي والشباب؟

الراقي حصد خمس نقاط من خمس مباريات، إذ تعادل في كافة مبارياته ليأتي في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد خمس نقاط.

كذلك خسر بالأمس إحدى صفقاته الصيفية بفسخ التعاقد مع البرازيلي باولينيو، بطلب من الأخير، لرغبته في العودة لبلاده بعد احتراق منزل والديه.

أما الليث الأبيض ففاز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في اثنتين، وخسر مباراتين، ليأتي بالمركز الـ11 برصيد خمس نقاط.

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