ريال مدريد أم برشلونة؟ السومة وحمدالله يكشفان ناديهما المفضل

أحدهما دافع عن ميسي والآخر اختار فريقه العربي المفضل

كشف كلًا من عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر وعمر السومة هداف الأهلي السعودي عن ناديهما الأوروبي المفضل، وقد انحسرت خياراتهما ضمن العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة.

المهاجم المغربي أكد أنه أحد عُشاق فريق برشلونة الإسباني، بقوله خلال حواره مع موقع كووورة يوم أمس "أحب برشلونة".

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مضيفًا "ميسي قد يكون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لكن بصفتي مهاجم أفضل كريستيانو رونالدو صاحب الكاريزما الاستثنائية، وأتمنى اللعب بجانبه".

النجم المغربي دافع عن اللاعب الأرجنتيني، قائلًا "لا أتفق أبدًا مع من يحصرون تألق ميسي في الموهبة فقط، هو بجانب موهبته لديه احترافية في كافة الجوانب المتعلقة به وبكرة القدم، مثل النوم والطعام والتدرب بجدية، لكنه لا يُظهر الكثير من حياته الشخصية مثلما يفعل رونالدو الذي يُصور نفسه دومًا في المسابح وصالات الألعاب الرياضية".

"ليس سهلًا أبدًا أن تلعب في برشلونة لمدة 15 عامًا في نفس المستوى، ميسي يصقل موهبته بالتدريبات البدنية الشاقة والتركيز الذهني الكبير".

من جانبه، اختار السومة الفريق المنافس ريال مدريد مؤكدًا أنه النادي الحلم بالنسبة له، وذلك خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية.

إذ قال عن ناديه المفضل أوروبيًا وعربيًا "أتمنى وأحلم باللعب في ريال مدريد، عربيًا أحب القادسية الكويتي والفتوة السوري والأهلي السعودي، لكني لا أحلم باللعب في فريق محدد".

"أنا مرتاح كثيرًا في الأهلي وأمثل ناديًا كبيرًا وأحطم أرقامًا كثيرة معه، فريقنا متكامل وأي لاعب يتمنى اللعب له، لم ينقصنا في المواسم الأخيرة إلا التوفيق".