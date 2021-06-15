عرض جديد من النصر لضم العويس، والأهلي يُحدد شرط الموافقة

الصفقة الكبرى تقترب من العالمي

مازال الحديث جاريًا في الإعلام السعودي عن استهداف النصر لحارس مرمى الأهلي "محمد العويس" لخلافة براد جونز الذي رحل بنهاية عقده، وقد كشفت صحيفة الشبابية عن تطور ملفت في هذا الملف.

العويس مرتبط مع الأهلي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي، وقد ارتبط بقوة خلال الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى النصر مع زميله عمر السومة، خاصة في ظل حاجة الأهلي للمال لتسديد ديونه ودعم صفوفه.

ما هو العرض الجديد من النصر لضم محمد العويس؟

النصر وحسب صحيفة الشبابية غير من صيغة عرضه للتعاقد مع حارس المرمى السعودي، إذ طلب من الأهلي استعارته لمدة 6 أشهر بدلًا من شرائه نهائيًا.

هدف العالمي من ذلك هو تواجد اللاعب صاحب الـ29 عامًا معه في المراحل الإقصائية الحاسمة من دوري أبطال آسيا، والتي ستنطلق في سبتمبر القادم وتستمر حتى المباراة النهائية في ديسمبر.

ما هو شرط الأهلي للموافقة على عرض النصر لضم العويس؟

الصحيفة أوضحت عبر مصادرها الخاصة أن الأهلي وافق على العرض النصراوي، لكنه حدد شرطًا واحدًا لإتمام الصفقة.

الشرط الأهلاوي هو تجديد العويس لعقده مع النادي لمدة 3 مواسم، على أن يبدأ العقد الجديد من تاريخ انتهاء العقد الحالي.

من هم حراس مرمى النصر حاليًا؟

النصر يمتلك حاليًا حارس المرمى السعودي وليد عبد الله، وقد قرر النادي عودة أمين بخاري الذي خاض الموسم الماضي معارًا مع العين.

ويتواجد مع الفريق الأول حارسي المرمى الشابين، نواف العقيدي ورائد أوزيبي.

وليد عبد الله لعب مع النصر خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي 6 مباريات استقبل فيها 8 أهداف.

هل يحتاج النصر إلى حارس مرمى؟

اعتمد النصر خلال المواسم الأخيرة على براد جونز وتخلى عن فكرة اللاعب المحلي في هذا المركز، وقد كلف ذلك الفريق التفريط بأحد المراكز الأجنبية لدعم الدفاع أو الوسط أو الهجوم.

العويس حارس مرمى كبير ويمتلك إمكانيات ممتازة وخبرة هائلة، لكن حراس مرمى النصر، وليد عبد الله وأمين بخاري، يمتلكان أيضًا إمكانيات كبيرة ولا يحتاجان سوى فرصة حقيقية مع منحهم الوقت والدعم اللازم لتقديم المستوى المطلوب.

أعتقد أن الأفضل هو منح عبد الله وبخاري الفرصة في الموسم الجديد، وإن فشلا يتم دعم هذا المركز في سوق الانتقالات الشتوية بلاعب محلي أو أجنبي.

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