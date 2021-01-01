كم بلغت ديون النصر والاتحاد؟ .. الكشف عن التزامات الأندية السعودية واجبة السداد

5 أندية فشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

أصدرت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودي قرارًا بمنع 5 أندية من الحصول على شهادة الكفاءة المالية مما سيحرمها من التعاقد مع أي لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه بعد يومين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الأندية الخمسة التي فشلت في الحصول على الشهادة هي النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن، فيما نجحت أندية الدوري السعودي الـ11 المتبقية في تسوية أوضاعها المالية وتسديد التزاماتها حتى أكتوبر من العام الماضي.

وزارة الرياضة السعودية كشفت عن التزامات أندية الدوري السعودي المالية واجبة السداد حتى الـ30 من أكتوبر الماضي والمتبقي منها حتى آخر أيام عام 2020، وقد بلغت ديون الأندية السعودية قبل عمل اللجنة 353.175.855 ريال سعودي، فيما تقلصت بعد عمل اللجنة إلى 167.310.814 ريال، إذ سُدد خلال فترة عملها 185.865.041 ريال.

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ويُعد ضمك النادي الوحيد في الدوري السعودي الذي لم يكن مطالب بأي التزامات مالية قبل عمل لجنة الكفاءة المالية، فيما نجحت 10 أندية أخرى في تسديد المستحقات واجبة السداد بما يتضمن ذلك رواتب اللاعبين وعناصر الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المختلفة والموظفين العاملين في النادي والمكافآت المستحقة لهم، بجانب مستحقات اللاعبين والأندية الرياضية الأخرى وأخيرًا مقدمات عقود الموظفين والمدربين.

وتصدر النصر قائمة الأندية السعودية الأكثر ديونًا سواء قبل أو بعد بدء عمل لجنة الكفاءة المالية، إذ بلغت قبل عمل اللجنة 121.978.184 ريال وأصبحت الآن 76.842.878 ريال.

لجنة الكفاءة المالية تعلن التزامات الأندية المالية واجبة السداد pic.twitter.com/xG1K9y7uxg — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 7, 2021

وبلغت ديون الاتحاد 52 مليون ريال تقريبًا، فيما يُطالب الوحدة بتسديد 19 مليون ريال تقريبًا، ومن ثم الفتح بـ10 ملايين تقريبًا، وأخيرًا الباطن بـ9.5 مليون ريال سعودي تقريبًا.

وقد نجح الهلال في تسديد التزاماته المالية المطلوبة حتى الـ30 من أكتوبر الماضي وبلغت 34.5 مليون ريال سعودي تقريبًا، فيما بلغت للأهلي 21 مليون ريال تقريبًا.