رسميًا | بدعم من الأمير خالد بن فهد .. الإعلان عن ثاني المرشحين لرئاسة النصر

مقرن المقرن كان أول من ترشح

أعلن مسلي آل معمر رسميًا اليوم الخميس، عزمه الترشح في انتخابات نادي النصر السعودي، على مقعد الرئاسة خلفًا لصفوان السويكت.

وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، كانت قد أعلنت قبل يومين، حل مجلس إدارة العالمي بالكامل برئاسة صفوان السويكت، وتكليف عبد الله الدخيل بتسيير أمور النادي، لحين إجراء انتخابات جديدة.

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ويأتي قرار حل مجلس السويكت، في ظل ثبوت بعض المخالفات الإدارية والمالية على النادي، خاصةً مع تراكم ديونه.

وكان مقرن محمد المقرن أول من تقدم بأوراق ترشحه، لخلافة السويكت، إلى الجمعية العمومية.

وكتب آل معمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نزولا عند رغبة الرمز الداعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر".

وأضاف: "خدمة الرياضة السعودية من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي".

نزولا عند رغبة الرمز الداعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر.



خدمة الرياضة السعودية من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي #للنصر_رجال pic.twitter.com/MuFIzZ0viT — مسلي آل معمر (@musalli9) March 25, 2021

يذكر أن الأمير خالد بن فهد كان قد انضم إلى عضوية نادي النصر الذهبية، بشكل رسمي، بعدما دعم خزينة النادي ماليًا بمبلغ كبير.