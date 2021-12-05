"النصر أقل الأندية تحقيقًا للبطولات خارجيًا ودائمًا يشكك في الجميع"

أكد الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، على أن نادي النصر هو أقل الأندية تحقيقًا للبطولات الخارجية في المملكة العربية السعودية، وبالرغم من ذلك دائمًا ما يشكك في بطولات جميع الأندية.

الهلال حقق بطولة دوري أبطال آسيا مؤخرًا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في المباراة التي جمعت بينهما بالنهائي القاري يوم 23 نوفمبر الماضي.

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الذايدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "لغة الأرقام هي غير مستحبة للبعض، ولذلك نجد من يقول أن بطولتين أفضل من 8 بطولات، هذه الأمور لا تجدها إلا عندنا هنا في السعودية".

الإعلامي الرياضي تابع: "عمومًا البطولات الخارجية ليس عليها جدل لأنها واضحة، وأغلبنا عاصرها ورآها، ويتزعمها نادي الهلال برصيد 15 بطولة خارجية، ثم يأتي الاتحاد والشباب والاتفاق والأهلي، وفي المركز السادس النصر".

محمد الذايدي أردف: "الغريب أن الأكثر حضور وتشكيك في أرقام البطولات الخارجية، هو آخر فريق في البطولات، السادس في البطولات هو من يشكك فيها".

محمد الذايدي :

بطولتين أفضل من 8 بطولات! .. هذه ما تجدها الا عندنا ..

الحصاد الرياضي ...@malthaidy pic.twitter.com/eIviXEzOeV — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 4, 2021

واختتم الذايدي تصريحاته قائلًا: "الاتحاد الدولي (فيفا) عندما يخرج بتغريدة من أسبوعين ويبارك له على الآسيوية ويصفه بملك آسيا، ويطلع الاتحاد الآسيوي يقول عنه زعيم القارة وسيدها بـ8 ألقاب بجميع بطولاته، ورئيس الاتحاد الآسيوي يبارك للهلال الحصول على البطولة الرابعة بدوري أبطال آسيا".