أعضاء شرف العالمي اجتمعوا بالأمس لدعم النادي

سخر الإعلامي الرياضي سيف الرخيص من نتائج اجتماع أعضاء شرف نادي النصر السعودي، موضحًا أن ما قام به الأعضاء مجتمعين، يمكن أن يفعله عضو شرف واحد في نادي الهلال.

أعضاء شرف العالمي كانوا قد اجتمعوا أمس السبت، في حضور رئيس النادي مسلي آل معمر، بدعوة من الذهبي الأمير خالد بن فهد، لمناقشة من مر به النادي من أزمات على مدار الموسم الحالي.

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وأسفر الاجتماع عن دعم خزينة النادي بـ55 مليون ريال، في محاولة للمساهمة في تسديد الديون التي قد تحول دون حصول الفريق على شهادة الكفاءة المالية قبل الميركاتو الصيفي المقبل.

وكتب الرخيص، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جميع أعضاء الشرف الذين حضروا أجتماع نادي النصر اليوم .. تكفلوا بمبلغ 55 مليون ريال .. معلومة :_ هذا المبلغ يتكفل فيه عضو شرف هلالي واحد فقط".

جيمع أعضاء الشرف الذي حضروا أجتماع نادي #النصر اليوم ..

- تكفلوا بمبلغ 55 مليون ريال ..

معلومة :-

- هذا المبلغ يتكفل فيه عضو شرف هلالي واحد فقط .. — سيف الرخيص (@SAiF_ALRAKES) May 29, 2021

يذكر أن النصر فشل في الميركاتو الشتوي الماضي في قيد لاعبين جدد، بعدما لم ينجح في سداد ديونه كاملة، مما حرمه من شهادة الكفاءة المالية.

هذه الشهادة دفعته لإعارة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، الذي كان قد تعاقد معه قبل فشله في كفاءة المالية.

وتعاقد العالمي خلال الأيام الماضية مع أولى صفقاته الصيفية بضم البرازيلي أندرسون تاليسكا قادمًا من جوانجزو الصيني لمدة ثلاث سنوات، لكن مصيره من الكفاءة المالية حتى الآن غير معروف.