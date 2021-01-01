أخبار النصر اليوم | تضحية بيتروس .. والاحتفال على أنغام "محمد رمضان"

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اثبت أحقيتك أولًا .. جمهور النصر يهاجم حمد الله بعد الفوز بالديربي بدونه

تنفس جمهور النصر السعودي الصعداء بعد نجاح فريقهم في الفوز بديربي الرياض أمام الهلال في غياب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تعرض لهجوم من قبلهم، لتراجع مستواه.

العالمي انتصر بالديربي بهدف نظيف، سجله بيتي مارتينيز، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

ما هو سبب غياب عبد الرزاق حمد الله عن النصر في ديربي الرياض؟

كان عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي على موعد مع ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة 20 من الدوري السعودي 2020-21، وكالعادة حمل الديربي الكثير من الندية.

تفاجأ عشاق الكرة السعودية خاصةً نادي النصر بعدم تواجد عبد الرزاق حمد الله في التشكيل الأساسي، ولم يتواجد حتى في قائمة الاحتياط للعالمي. " اقرأ التفاصيل "

المدير التنفيذي للنصر: بيتروس ضحى لارتداء القميص الأصفر

أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي بنادي النصر، على أن البرازيلي بيتروس ماتيوس، قام بدفع مبلغ من حسابه الخاص، من أجل الانتقال إلى العالمي.

وقال البريكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل تعلم .. كان الاختلاف بين عرض النصر وطلب ساوباولو 500,000 دولار وأثناء التفاوض عرض النجم الكبير بيتروس دفع المبلغ من حسابه لاتمام الصفقة، بالنهاية رضخ النادي البرازيلي وخفض المبلغ".

بيتروس يحتفل بالانتصار على الهلال بأغنية لمحمد رمضان

احتفل البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب وسط النصر، بانتصار فريقه على الهلال في ديربي الرياض، وذلك في غرفة خلع الملابس.

وظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيتروس وهو يحتفل على أنغام أغنية "يا حبيبي" للفنان المصري محمد رمضان، والمطرب العالمي ميتر جيمس.