أخبار النصر اليوم | عسيري جاهز لمواجهة الفتح، والفيصلي يطلب عودة لاعبه

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 6 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 6 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عبد الفتاح عسيري جاهز لدعم النصر أمام الفتح

أصبح عبد الفتاح عسيري جناح النصر جاهزًا لدعم صفوف الفريق خلال مواجهة الفتح المؤجلة من الجولة الـ16، والتي ستُقام يوم الثلاثاء القادم.

عسيري غاب طويلًا عن النصر هذا الموسم للإصابة، وقد أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح وبات جاهزًا للعب.

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الفيصلي يتوصل لاتفاق مع لاعب النصر وينتظر موقف النادي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الفيصلي توصل لاتفاق مع عبد العزيز الدوسري لاعب وسط النصر على الانضمام إليه بالإعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية شراء المدة المتبقية من عقده.

الدوسري لم يظهر كثيرًا مع النصر الذي انضم إليه من الفيصلي في يناير 2020، وينتظر الفيصلي حاليًا موقف الإدارة النصراوية من اللاعب ومدى ترحيبها ببيع عقده أو مجرد إعارته.

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