أخبار النصر اليوم | دعم شرفي ينقذ العالمي ونجم الفريق يغيب عن الكلاسيكو أمام الأهلي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 9 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تدخل عاجل ينقذ النصر من عقوبة جديدة

تنتهي اليوم الأربعاء، المهلة التي منحتها لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لنادي النصر، بشأن قضية عبد الله آل سالم؛ لاعب الاتفاق الحالي. ( طالع التفاصيل )

ثنائي النصر جاهز للأهلي واستبعاد الثالث

أكدت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، طالب الجهاز الطبي بضرورة تجهيز الثلاثي بيتي مارتينيز وخالد الغنام وعبد الفتاح عسيري، للمباراة المقبلة أمام الأهلي، بالجولة الثامنة من الدوري المحلي.

وأوضحت مصادر الصحيفة إلى أن بيتي والغنام سيكونان جاهزان للمباراة، بينما سيتم استبعاد عسيري لعدم اكتمال شفائه من الإصابة.

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حسم جدل الشارة

أوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، حسم الجدل بين اللاعبين حول شارة القيادة، بعدما سببت أزمة خلال الفترة الماضية.

وقرر عبد الغني حسم الأمر بالأقدمية، ليكون عبد الله مادو القائد الأول، يليه سلطان الغنام ثم بيتروس.

ديسمبر شهر النصر في الكلاسيكو

يستعد النصر لخوض مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، في 12 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشهر الجاري أربع مواجهات بين الفريقين من قبل، فاز العالمي في اثنتين وواحدة انتصر بها الراقي، وتعادلا في مباراة وحيدة.