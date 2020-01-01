أخبار النصر اليوم | رد غامض من السويكت حول صفقات الشتاء، وعودة الصليهم

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

السويكت عن صفقات الشتاء: الله كريم

رفض صفوان السويكت رئيس نادي النصر منح إجابة قاطعة بشأن تحركات الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي في ظل معاناته من تراجع مستوى بعض لاعبيه وربطه بالكثير من اللاعبين الأجانب.

إذ قال حين سُئل عن صفقات الشتاء "الله كريم"، وذلك خلال تواجده في ملعب مرسول بارك يوم أمس حيث تدرب عليه النصر لأول مرة استعدادًا لمواجهة ضمك اليوم السبت في الدوري السعودي.

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الصليهم يعود للتدريبات ويغيب عن مواجهة ضمك

شارك عبد المجيد الصليهم في جزء من مران الأمس الجماعي مع النصر بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللعب مؤخرًا.

وفضل المدرب روي فيتوريا إبعاد لاعب الوسط عن مباراة ضمك اليوم السبت في الدوري السعودي ومنحه فرصة أكبر لاستعادة مستواه الفني والبدني وخوفًا من عودة الإصابة.

مسؤول: ما تم إنجازه في مرسول بارك لا يتخطى الـ30%

استلم نادي النصر يوم أمس ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود والذي سيُصبح ملعبه الخاص خلال السنوات القادمة، سواء للتدريبات أو المباريات.

وقد أوضح مصدر مسؤول في شركة الوسائل التي فازت بحق استئجار واستثمار الملعب ثم منحته للنصر باتفاق أعلن عنه في أكتوبر الماضي أن ما تم إنجازه في مرسول بارك لا يتخطى الـ30% من التطوير المخطط له.

مضيفًا لصحيفة الاقتصادية السعودية " مدرجات الملعب جاهزة متى سمح للجماهير بحضور المباريات، تم طلاؤها باللون الأصفر بدلًا عن الأزرق، فيما تم تصميم مقاعد جديدة لدكة البدلاء مصنوعة من الجلد باللون النادي".

أضاف " بخصوص غرف كبار الشخصيات الـ VIP، الآن يوجد غرفة جاهزة، وخلال أسابيع سيتم الانتهاء من بقية الغرف الخاصة، وجار العمل على الانتهاء من غرفة 360 درجة، التي يشاهد فيها المتواجدون كواليس المباراة وشاشات بدرجة 360 درجة، والتي يسمح بدخول 40 مشجعًا، والأسعار تحدد لاحقًا، وهي مطابقة لغرف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وهي الثانية في العالم".

وأتم "إدارة الملعب قررت إضافة شاشتين في الملعب خلف المرميين ووضع شاشة ثالثة مقابل الجهة الرئيسة".

جوميس: أريد عودة النصر إلى مستواه

قال بافيتمبي جوميس نجم هجوم الهلال أنه يتمنى عودة النصر إلى مستواه لعودة المنافسة إلى الدوري السعودي.

ياليت بعض إعلام #الهلال يقتدون بلاعب #الهلال غوميز الذي يعي معنى المنافسة مع النصر ويملك روح الفرسان



Thank you @BafGomis pic.twitter.com/Oe2Yw5pYM4 — 🇸🇦 خالد أبوغانم 🇸🇦 (@alghanim70) December 24, 2020

أحد مشجعي العالمي استوقف المهاجم الفرنسي وسأله إن كان يرغب بالانضمام للنصر، فضحك ثم قال "أريد أن يعود النصر إلى مستواه، لأن المنافسة في الدوري تحتاج أن يكون الهلال والنصر في قمة مستواهما".

مدير دائرة الحكام: سعداء بأداء الحكام السعوديين، والأخطاء واردة

أشاد مانويل نافارو مدير دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بأداء الحكام السعوديين خلال مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، مؤكدًا أن الأخطاء واردة وهي جزء من كرة القدم.

إذ قال في مقابلة مع موقع الاتحاد السعودي الرسمي "بشكل عام بعد مرور سبع جولات نحن سعداء جدًا بأداء الحكام السعوديين، بالطبع أمر طبيعي أن تحدث أخطاء، فالحكم بشر يمكن أن يخطئ مثله مثل اللاعب الذي يهدر هدفًا أو ركلة جزاء، ولكن بشكل عام نحن راضون عن أداء الحكام السعوديين، لأن الإعداد كان جيدًا جدًا".



"تقنية VAR كانت موجودة بالطبع كان هناك أخطاء ونحن نحاول تقليص هذه الأخطاء ويجب أن نضع في اعتبارنا أمرًا وهو أن هذه التقنية تكنولوجيا ولكن يستخدمها بشر كـ "أداة" لذا فالأخطاء محتملة حتى مع استخدام هذه التقنية"