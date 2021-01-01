أخبار النصر اليوم | عودة الصليهم ويحيى، وخروج أبرز المرشحين لخلافة فيتوريا من القائمة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 11 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الصليهم يعود لتشكيل النصر الأساسي أمام الرائد

يبدو أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من الأخبار السعيدة للنصر، إذ بات مؤكدًا تواجد عبد المجيد الصليهم في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الرائد يوم الجمعة القادم في الدوري السعودي.

الصليهم الغائب منذ فترة طويلة للإصابة حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للانخراط في التدريبات الجماعية.

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من جانب آخر، بدأ أيمن يحيى تدريباته البدنية تمهيدًا للدخول في المران الجماعي عقب تعافيه من الجهد العضلي الذي أبعده عن المباريات الأخيرة للنصر.

رسميًا | بيتريسكو يُغادر قائمة المرشحين لخلافة فيتوريا في النصر

أعلن نادي قيصري سبور التركي مساء أمس رسميًا تعاقده مع المدرب الروماني دان بيتريسكو لتولي تدريبه لمدة موسم ونصف مع إمكانية تجديد العقد لموسم إضافي.

بيتريسكو كان أحد المرشحين بقوة لخلافة روي فيتوريا في تدريب النصر، لكنه غادر قائمة المرشحين بعد تعاقده مع النادي التركي.

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