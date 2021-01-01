أخبار النصر اليوم | المركز المفضل لمارتينيز، ودعم جديد من بغلف

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 9 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مارتينيز يكشف مركزه المفضل في الملعب

أبدى جونزالو مارتينيز نجم النصر سعادته الكبيرة بأدائه الممتاز أمام العين مساء أمس وقيادته الفريق للفوز بهدفين دون رد، إذ صنع الأول وسجل الثاني.

أضاف الأرجنتيني "أهنئ الفريق على الفوز، وأنا سعيد شخصيًا لمساهمتي في الفوز بإحراز هدف وصناعة الآخر، نعيش وضعًا صعبًا كما نعلم جميعًا لكننا حققنا اليوم انتصارًا مهمًا".

المزيد من الفرق

وحول مركزه المفضل، قال "لعبت في أكثر من مركز بطلب من المدرب السابق فيتوريا، ولكني أفضل اللعب في الجانب الأيمن من الهجوم ولذا استخدمني المدرب الحالي في هذا المركز".

وأخيرًا أكد اللاعب أن احتفاله القوي بالهدف كان لحاجته للتسجيل وفرحته الكبيرة بمساعدة النصر على الفوز.

دعم مالي جديد من بغلف للنصر

كشف حساب النصر الرسمي على تويتر عن دعم مالي جديد قدمه العضو الذهبي عبد العزيز بغلف للفريق بقيمة 350 ألف ريال سعودي عقب الفوز على العين بهدفين دون رد مساء أمس في الدوري السعودي.

وثمنت إدارة النصر بقيادة صفوان السويكت تلك المبادرة ووصفتها بغير المستغربة من جانب بغلف.

عادة عربية إيطالية .. أكثر الأندية تغييراً للمدربين في السنوات العشر الأخيرة

أكثر الأندية تغييرًا للمدربين، هل النصر من بينهم؟. التفاصيل هنا

كم بلغت ديون النصر والاتحاد؟ .. الكشف عن التزامات الأندية السعودية واجبة السداد