أخبار النصر اليوم | تشخيص إصابة مارتينيز .. وعودة مهاجم الاتحاد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

منافس شرس وإضافة هجومية | من سيستفيد أكثر من ضم الحمدان .. الهلال أم النصر؟

ما هو مصير عبد الله الحمدان؟ هذا السؤال الذي يشغل الشارع السعودي خلال الساعات الماضية، في ظل رفضه عروض ناديه الشباب لتجديد تعاقده، واهتمام العديد من الأندية للحصول على توقيعه، أبرزها الهلال والنصر، وكل المؤشرات تشير إلى أنه في طريقه للرحيل عن صفوف ناديه، فمن سيستفاد بشكل أكبر في حال نجاحه في ضم الحمدان، الهلال أم النصر؟

الهلال والنصر عانا خلال الأسابيع الماضية من ظاهرة إهدار فرص التسجيل، مما يشير إلى أن الفريقان يعانيان على الجانب الهجومي، حيث الهلال عانى بسبب هبوط مستوى الفرنسي بافيتمبي جوميس، أما عن النصر فغياب المغربي عبد الرزاق حمد الله عن مستواه وأيضًا غيابه بسبب الإصابة أثر بشكل كبير على الجانب الهجومي. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

الكشف عن سبب استبعاد علي لاجامي من قائمة النصر أمام الوحدة

كشفت تقارير صحفية، عن سبب استبعاد الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لنادي النصر، للمدافع علي لاجامي من قائمة الفريق الأصفر لمواجهة الوحدة مساء أمس الأربعاء.

النصر حقق الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يستعيد خدمات رودريجيز أمام النصر

أكدت تقارير صحفية، على ان الجهاز الطبي لنادي الاتحاد، منح الضوء الأخضر للاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز، للمشاركة في مباراة الاتحاد، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن رودريجيز أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية مع الاتحاد، بعد عودته من تركيا، حيث عرض إصابته على طبيبه بالعضلة الخلفية.

التشخيص المبدئي لإصابة بيتي مارتينيز

كشفت تقارير صحفية، عن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها الأرجنتيني بيتي مارتينيز، جناح فريق نادي النصر السعودي، خلال مباراة الوحدة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن مارتينيز يعاني من إصابة بكدمة في الجنب، حيث سيجري كشفًا آخر اليوم الخميس، لمعرفة موقفه من مباراة الاتحاد يوم الإثنين.