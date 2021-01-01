أخبار النصر اليوم | عودة حمدالله، وأهداف الفوز على الاتحاد 5-0

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عبد الله آل سالم لم يتلق مستحقاته المالية من النصر

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن عبد الله آل سالم مهاجم الاتفاق لم يتسلم بعد مستحقاته المالية التي حُكم له بها من النصر.

كان مركز التحكيم الرياضي قد ألزم النصر بدفع ما يزيد قليلًا عن 7 ملايين ريال سعودي لمهاجمه السابق.

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حمدالله يعود إلى الرياض مساء اليوم السبت

أفادت مصادر صحفية أن عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر سيعود إلى الرياض مساء اليوم السبت بعد انتهاء المدة التي طلبها من إدارة ناديه للتعافي من إصابته في المغرب.

وقد أوضحت المصادر أن المهاجم المغربي استغل تواجده في بلاده وخضع لبرنامج بدني مكثف فقد خلاله ما يقرب من 10 كيلوجرامات من وزنه.

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