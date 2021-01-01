أخبار النصر اليوم | رسالة آل سويلم ورد السويكت، وتوضيح حسين عبد الغني

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 1 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

السويكت ردًا على آل سويلم: نحن نُكمل ما بدأته أنت

هنأ سعود آل سويلم رئيس النصر السابق النادي وجماهيره بالفوز بلقب السوبر السعودي، موجهًا الشكر لمجلس الإدارة ورئيسه صفوان السويكت وللاعبين والجهازين الفني والإداري على عملهم مع الفريق.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "ألف ألف مبروك لجماهير العالمي تحقيق البطولة 45 بكل استحقاق، #قسوة_النصر مؤلمة إذا حضرت روح أبطالنا في الميدان. شكرًا للدكتور صفوان السويكت وللجهاز الاداري والفني واللاعبين، والرجل الوفي حسين عبدالغني. شكرًا للداعمين العاشقين الرمز الأمير خالد بن فهد والعزيز الغالي عبدالعزيز بغلف".

الوفاء لا يستغرب من الرجال الأوفياء أمثالك يا أبو فهد، نحن نكمل ما بدأته أنت كما فعلت مع من سبقك #للنصر_رجال https://t.co/jKLfGspty5 — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) January 31, 2021

وقد رد السويكت على تلك الرسالة بتوجيه الشكر لسلفه والتأكيد على أن عمله ما هو إلا استكمالًا لما قام به آل سويلم ومن سبقوه، إذ رد قائلًا "الوفاء لا يستغرب من الرجال الأوفياء أمثالك يا أبو فهد، نحن نكمل ما بدأته أنت كما فعلت مع من سبقك".

حسين عبد الغني يُوضح سبب مغادرته لغرفة ملابس النصر سريعًا بعد السوبر

فاجأ حسين عبد الغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر الجميع بخروجه السريع من غرفة ملابس الفريق عقب انتهاء مباراة السوبر أمام الهلال والتتويج باللقب بعد الفوز 3-0.

عبد الغني وخلال تصريح مقتضب لصحيفة الرياضية السعودية أوضح أنه أراد منح اللاعبين فرصة الاحتفال بإنجازهم لأنه حقهم.

مضيفًا "أنا لم أفعل شيئًا، وهناك رجال عملوا وأنجزوا، وهذه ليلتهم، ومن حقهم الاحتفال بما حققوه من إنجاز للنادي".

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