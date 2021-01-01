أخبار النصر اليوم | العالمي في 2020 .. وتأكد غياب مايكون أمام العين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 1 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 يناير 2021 الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر في 2020 | انكسارات محلية وقارية .. ميركاتو "مهدر" وإنجاز وحيد فردي

وينتهي عام 2020، ولم يكن كارثيًا فقط على العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، بل جاء غائمًا على سماء النصر، على مستوى جميع البطولات محلية وقارية حيث لم يحقق العالمي أي بطولة.

النصر يخرج من 2020 بخفي حُنين، بعد أن لم يحقق أي ألقاب تتوج المجهود المبذول من ناحية إدارة صفوان السويكت، التي حققت نجاحات تدعيمية وإدارية للنادي. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

الجمعان: النصر مثل برشلونة وريال مدريد .. وحمد الله تعثر مثل ميسي

يرى محسين الجمعان، لاعب نادي النصر السابق، أن ناديه قادر على العودة مجددًا للمنافسة على بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بالرغم من تعثره في بداية مشواره.

النصر يعاني في ترتيب فرق الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة بشكل مؤقت، حيث يتساوى مع الرائد وأبها، صاحبي المركزين الـ13 والـ14 ويتبقى لهما مباراة. " اقرأ التفاصيل "

النصر يفقد خدمات مايكون أمام العين

تأكد غياب البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع فريق نادي النصر، عن مباراة الفريق القادمة أمام العين، بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

مايكون سيغيب عن مباراة العين، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على كارت أصفر خلال مباراة الفيصلي.

إصابة غير مقلقة لعبد الإله العمري

تعرض عبد الإله العمري، مدافع فريق نادي النصر، للإصابة خلال مباراة الفريق أمام الفيصلي أمس، حيث تبين أنها ليست مقلقة، وفقًا للكشف المبدئي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن العمري كان يعاني من شد في العضلة، ولكنه سيجري كشفًا طبيًا جديدًا ثم أشعة في مركز طبي متخصص على موضع الإصابة للتأكد بشكل أكثر دقة.